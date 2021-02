Comune di Sassari:contributi per morosi incolpevoli. Lunedì possibile sciopero della nettezza urbana

Bando contributi per inquilini morosi incolpevoli. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati il bando e la modulistica per richiedere i contributi a favore degli inquilini soggetti a un atto di sfratto per “morosità incolpevole”. L’avviso è rivolto anche a inquilini che in ragione dell'emergenza Covid-19 abbiano subito una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 30 percento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La domanda non ha scadenza e potrà essere presentata anche tramite le organizzazioni sindacali degli inquilini: SICET - SUNIA – UNIAT.



Sciopero operatori ecologici, possibili disservizi nel ritiro dei rifiuti. Lunedì 15 febbraio è possibile che ci siano dei disagi nella raccolta differenziata a causa di uno sciopero indetto dalla segreteria territoriale FP-Cgil. L’Ati Ambiente Italia Srl –Gesenu Spa, Formula Ambiente Spa informa che saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge. Per ridurre i disagi al minimo, il gestore consiglia alla cittadinanza di non conferire rifiuti il 14 febbraio, il giorno prima dello sciopero. Martedì 16 febbraio tutti i servizi riprenderanno regolarmente.



Piano triennale anticorruzione. Sul sito www.comune.sassari.it , in homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente, sono pubblicati l'avviso e la modulistica per la presentazione di proposte e osservazioni nella fase di predisposizione del nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza comunale per il triennio 2021/2023.