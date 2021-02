Covid. In 5 in auto da Bono a Mores violando il coprifuoco, sanzionati dai Carabinieri

Continuano in maniera serrata i controlli da parte dei Carabinieri per la verifica del rispetto delle norme anti-covid, soprattutto nell'orario notturno dove vige il coprifuoco. Così la scorsa notte i militari della stazione di Mores, dopo aver notato un Audi A3 circolare nel centro urbano, hanno provveduto a fermarla per i controlli del caso. A bordo c'erano 5 amici che non hanno saputo fornire nessuna valida motivazione della loro presenza lì. Il conducente è stato sottoposto al test etilometrico risultando positivo per un valore di 1,2 G/L gli è stata ritirata la patente e l'auto è stata affidata a uno degli amici presenti. Tutti i soggetti sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-contagio.