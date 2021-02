La Federagenti Cisal segue da vicino il fondo (R)esisto

La Federagenti Cisal regionale (federazione degli agenti e rappresentanti di commercio), al fine verificare se anche la categoria degli agenti e dei rappresentanti di commrecio rientra tra i beneficiari del fondo regionale“Resisto” si sta attivando presso gli uffici della Regione (assessorato al Lavoro) per avere delucidazioni in merito. La partecipazione al bando, al quale potranno partecipare imprese e titolari di partite Iva per ottenere finanziamenti a fondo perduto, partirà il prossimo 8 Febbraio. “Martedì scorso – dichiara il segretario regionale della Federagenti Giulio Favini – abbiamo inoltrato una mail all’attenzione dell’asserorato regionale del Lavoro, al fine di avere la certezza che anche per la nostra categoria ci siano dei “Ristori” così come per gli altri professionisti muniti di Partita Iva”. “Ebbene – conclude il segretario regionale Favini – a tutt’oggi non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta in merito. Ci auspiachiamo – conclude il responsabile legale Federagenti Favini – che per la nostra categoria non ci sia l’ennesima beffa, che non si vedano riconosciuti gli appositi indennizi come è stato fatto nel passato con i decreti governativi”. Intanto la Federagenti si sta muovendo anche a livello nazionale per sollecitare il Governo ad attuare dei benifici economici per gli agenti e i rappresentanti di commercio, al fine di inseririli all’interno del decreto ristori 5 a prescindere dai codici Ateco di appartanenza.