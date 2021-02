Buoni Spesa, aggiornato dal Comune di Sassari l’elenco delle domande ammesse

Sassari. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’elenco aggiornato delle domande ammesse per i Buoni Spesa, dopo ulteriori verifiche degli uffici comunali, con le somme spettanti per ciascun nucleo familiare.I beneficiari riceveranno un sms, sul numero di telefono indicato nella domanda, da parte della DAY Ristoservice SpA, società affidataria del servizio, con indicazione dell’importo dei buoni spesa assegnati al nucleo familiare e accreditati nella tessera sanitaria del richiedente.I Buoni Spesa potranno essere utilizzati entro il 30 aprile per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità da effettuarsi negli esercizi commerciali del territorio comunale convenzionati.Per le domande rimaste ancora sospese, gli uffici hanno già inviato una email agli interessati con la richiesta di chiarimenti e integrazioni delle autocertificazioni. Per regolarizzare le istanze, i destinatari della comunicazione devono rispondere, secondo la tempistica e le indicazioni presenti nel messaggio, all'indirizzo buonispesabis@comune.sassari.it.