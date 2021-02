Cashback di Stato senza spid: ecco come ricevere i rimborsi

Ilè iniziato il 1° gennaio 2021 e terminerà il 30 giugno 2022. Infatti si è concluso il 31 dicembre 2020 il cashback sperimentale di Natale, tramite il quale lo Stato italiano rimborserà a chi ha aderito ben 222 milioni di euro che saranno erogaticon un rimborso medio di circaattuale e in particolare se si è senza spid? Scopriamolo insieme.Il cashback sperimentale di Natale considera solo le operazioni effettuate tra l’8 e il 31 dicembre ed è un’iniziativa del governo per invogliare iin base a un sistema di restituzione in denaro di una percentuale degli acquisti fatti cashless (nell’arco del periodo considerato).Il nuovo cashback invece ha durata semestrale e prevede un rimborso del 10% di quanto speso dal consumatore fino ad un massimo di 150 euro a semestre e purché siano fattea semestre.Ogni pagamento effettuato in cashless però deve essere massimo di 150 euro (per evitare un unico mega acquisto e favorire più spese). Il pagamento del cashback avvieneconsiderato. Quindi i prossimi rimborsi si avranno2021. Tutti i rimborsi saranno esentasse.Per partecipare al cashback basta iscriversi ed essere. Vengono considerati solo gli acquisti fatti nelle vesti di consumatore e non quelli aziendali o imprenditoriali.Il cashback consideraper l’acquisto di beni e servizi (incluso spese mediche, generi alimentari, ristoranti, bar, abbigliamento). Perché? Semplice perché online è scontato che si possono fare soltanto pagamenti elettronici e inoltre si vuole incentivare l’acquisto nei negozi tradizionali e non nei grandi brand ed e-commerce online.Non spetta agli esercenti convenzionarsi, ma agli operatori che gestiscono i loro POS (ossia le macchinette per pagare con carta). Ad oggi hanno aderito già:• Poste Italiane,• Pagobancomat,• American Express,• SIApay,• Unicredit,• Satispay,• Banca Sella,• SumUp• Iccrea.All’inizio erano considerati validi solo i pagamenti elettronici fatti con le carte di pagamento (Visa, Maestro, Mastercard, American Express) e non con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay a seguire sono stati attivati anche questi grazie in particolare al circuito Nexy Pay.All’inizio di questa manovra si parlava di poter accedere al rimborso sole se si possedeva lo Spid e con registrazione tramite App IO, ma per fortuna non è così infatti si possonoEccome come fare spiegato in pochi semplici passi.Se non possiedi un conto corrente e non hai lo Spid ne vuoi iscriverti a IO, basta semplicemente che tu aderisca ad uno dei circuiti che ti permettono di aprire unApp stessa o che ti forniscono unaDevi solo prestare attenzione al fatto che questi circuiti abbiano la possibilità ditramite il loro menù.Fra questi i primi ad attivare la funzione cashback sono stati il circuito Nexy con l’appprepagata, di quest’ultima ti consigliamo di leggere la recensione completa della carta yap così da capire tutti i vantaggi e come funziona.Hanno seguito le orme di questi due grandi circuiti anche Postepay e l’App Banco Posta oltre a:• Banca Sella• Hype• FloweTutte queste App permettono di aprire un conto corrente in pochi semplici passaggi con autenticazione tramite video chiamata o videoregistrazione da inviare ad un operatore. A seguire vi verrà inviata per posta all’indirizzo dichiarato la vostra carta per effettuare i pagamenti dei vostri acquisti nei negozi fisici come da regola per ottenere il vostro rimborso semestrale.Ricordate però che per ricevere il vostro rimborso “cashback di Stato” dovete entrare nel menù dell’app del circuito da voi scelto eperché questa funzione non è attivata in automatico. Se volete poi uscire dal circuito cashback non vi resterà che disattivare la funzione.