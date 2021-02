Reagisce con violenza a un controllo dei Carabinieri, arrestato 50enne sassarese

Nel corso della notte di domenica i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno arrestato un cinquantenne sassarese per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. La pattuglia della radiomobile aveva notato un'auto in panne nella zona industriale di Sassari con tre persone intente ad estrarre monopattini elettrici dal portabagagli. L'ora tarda, ben oltre il limite del coprifuco, ha insospettito i militari che sono andati a verificare cosa stesse accadendo. Uno dei tre in evidente stato di ebbrezza. si è da subito mostrato ostile al controllo, mostrando solo dopo numerose insistenze i propri documenti e infine insultando e spingendo uno dei Carabinieri intervenuti. Anche nel tragitto verso la caserma l'uomo ha proseguito con un atteggiamento violento, scalciando i finestrini dell'auto d'istituto. Ieri mattina al termine dell'udienza con rito direttissimo, l'uomo è stato posto in libertà in quanto incensurato.