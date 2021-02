Le associazioni protestano:"UNOPIA deve restare all'interno di Sassari"

Pubblichiamo la nota inviataci da Giovanna Tuffu, Presidente Angsa Sassari APS, anche per le associazioni firmatarie, in merito al trasferimento di UNOPIA fuori dal centro abitato di Sassari







L’Angsa Sassari APS, di concerto con l’Associazione Italiana Dislessia - sezione di Sassari, l’Associazione “Strada facendo” Gruppo Sindrome di Down ODV, la Fondazione Lorenzo Paolo Medas, l’Anpa Sassari APS esprimono forte preoccupazione in merito alla decisione dell’ATS di trasferire l’UONPIA, l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, nei locali di San Camillo. Le associazioni rimarcano che in questo modo si aggrava per le famiglie una situazione già fortemente critica dovuta anche alle lunghe liste d’attesa che non consente di svolgere una regolare attività continuativa. In una nota stampa apparsa su La Nuova Sardegna del 1° gennaio scorso, l’ATS ha dichiarato che lo spostamento dell’UONPIA sarebbe stata una soluzione temporanea “in attesa di trovare nuovi locali adatti ad ospitare il servizio all’interno della città di Sassari”. Con la presente, si chiede alle SS.LL. quali siano le reali intenzioni dell’ATS in merito, quali i tempi e le modalità per trovare una soluzione idonea a un problema che affligge tante famiglie della città e del territorio. A tutt’oggi pare quasi incomprensibile come sia stato possibile non mantenere gli impegni presi di spostare la sede dell’UONPIA nel complesso sanitario di Rizzeddu, palazzina I, zona appositamente riqualificata a questo scopo come da Determina Dirigenziale n.3043 del 18/06/2020. Una decisione peraltro calata dall’alto e presa senza consultare le famiglie e le associazioni che le rappresentano.

Per la Fondazione Lorenzo Paolo Medas, Antonio Giovanni Medas - Presidente