Nel 2020 sequestrati oltre 1300 kg di prodotti alimentari neglia scali di Sardegna, Toscana e Umbria

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI

Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso gli scali aeroportuali delle Regioni Toscana, Sardegna e Umbria (Firenze, Pisa, Cagliari-Elmas, Olbia, Alghero e Perugia), con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, hanno eseguito nel corso dell’anno 2020 il sequestro di 1.302 Kg di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, così suddivisi: 564 Kg di carne e salumi; 567 Kg di latticini; 15 Kg di pesce; 156 Kg di vegetali. I prodotti, sprovvisti di idonea confezione, etichetta e certificazione sanitaria e quindi non a norma per origine e sanità degli stessi, sono stati rinvenuti all’interno dei bagagli al seguito di passeggeri provenienti, nella maggior parte dei casi, da Cina, Albania, Senegal, Zambia, Russia, Turchia, Brasile, Tunisia e Filippine.