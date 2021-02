Linea ferroviaria Ozieri Chilivani - Oristano, da lunedì 22 al via i lavori di potenziamento

Tutti i dettagli sono disponibili sui canali web dell’impresa ferroviaria.













Al via lunedì 22 febbraio i lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Ozieri Chilivani – Oristano da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria e interruzioni in archi temporali diversi dal 22 febbraio al 27 marzo, così suddivise:Tratta Ozieri Chilivani - Macomer: dal 22 febbraio al 14 marzo interruzione totale, con attivazione servizi bus sostitutivi per tutto l’arco della giornata.Tratta Ozieri Chilivani - Oristano: dal 15 marzo al 27 marzo interruzione totale, con attivazione servizi bus sostitutivi per tutto l’arco della giornata.I lavori, unitamente ai prossimi investimenti previsti, consentiranno a RFI di velocizzare la linea migliorando i tempi di percorrenza. Durante gli interventi, particolarmente complessi a causa dei tracciati tortuosi e dalle forti pendenze, saranno impegnati quotidianamente circa 120 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, per un totale di 8 cantieri al lavoro. Le attività rientrano tra i progetti di velocizzazione già pianificati sulla rete ferroviaria della Regione Sardegna, ed in piena coerenza con gli impegni sottoscritti nel 2020 nell'ambito dell'Accordo Quadro per il Trasporto Pubblico Locale.L’investimento economico complessivo è di circa 8,5 milioni di euro.