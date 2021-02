Consulenza SEO ecommerce: un investimento per il futuro

State cercando un modo per migliorare il posizionamento e la visibilità del vostro sito di vendite online sui motori di ricerca per favorire un aumento delle vendite?Allora ciò di cui avete bisogno è una consulenza seo per ecommerce fatta da un professionista del settore che sia in grado di individuare i correttivi e le strategie più adatte per migliorare le performance del vostro sito e favorire l’aumento delle conversioni.Perchè investire in una consulenza seo per ecommerce? Perchè una consulenza mirata è un investimento per il presente e per il futuro, ed è il modo più sicuro per far decollare il vostro business.Una consulenza seo per ecommerce presenta una duplice serie di vantaggi sia immediati sia in previsione futura.I vantaggi immediati sono:- un graduale miglioramento del posizionamento del sito nelle serp dei motori di ricerca e di google in particolare;- un aumento della visibilità del sito e dei prodotti in vendita con immediate prospettive di aumento del tasso di conversione;- maggiori possibilità di intercettare il target di clienti di riferimento;- trasformazione del traffico organico in vendite.I vantaggi a lungo termine invece sono:- consolidamento della propria presenza on-line e sui motori di ricerca grazie al miglioramento dell’indicizzazione;- consolidamento della brand identity;- aumento sistematico delle vendite grazie al ricorso a funnel appositamente calibrati sul pubblico di riferimento e sul prodotto.Se vi state chiedendo perché richiedere una consulenza specifica per ecommerce e non una semplice consulenza seo, la risposta potrete trovarla già nella domanda: perchè un sito ecommerce non è un semplice sito web, ma possiede caratteristiche e peculiarità tali da necessitare di interventi e misure altrettanto specifiche e puntuali. Interventi che solo un professionista esperto in ecommerce e che ne conosce le dinamiche può individuare e applicare correttamente.I siti ecommerce, infatti, rispetto alle altre tipologie di siti, hanno l’obiettivo finale di vendere, ovvero trasformare il traffico (organico e non) in transazioni commerciali e per raggiungere tale obiettivo deve possedere requisiti specifici tali da riuscire ad attirare utenti potenzialmente interessati al prodotto venduto e ad accompagnarli in maniera intuitiva e veloce alla conclusione del processo d’acquisto.E’ stato, infatti, calcolato che per essere efficace un ecommerce deve consentire l’acquisto in un massimo di tre clic da parte dell’utente/cliente, ovvero, prima che possa distrarsi o perdere interesse.Un consulente seo per ecommerce di conseguenza:- valuterà la struttura del sito e la sua impostazione andando ad individuare eventuali storture, ridondanze e difetti al fine di individuare i correttivi necessari per semplificare la struttura e rendere la navigazione più intuitiva e immediata;- analizzerà l’impostazione seo al fine di individuare eventuali errori penalizzanti in modo da correggere e ottimizzare il sito in modo da renderlo seo friendly;- riorganizzerà i contenuti e le schede di vendita così da renderle più efficaci e accurate;- interverrà sull'ottimizzazione per la navigazione da mobile dal momento che un’altissima percentuale di acquisti online viene effettuata da dispositivi mobili come smartphone e tablet;- Gestirà e monitorerà i dati di navigazione al fine di effettuare una periodica analisi del traffico e intervenire tempestivamente in caso di problemi.In conclusione, perché richiedere una consulenza? Perché aiuta a migliorare la visibilità e la navigabilità dei siti di vendita online, due elementi fondamentali per un sito che ha come obiettivo ultimo la vendita di un prodotto. Rappresenta la soluzione ideale per risolvere le criticità che impediscono al nostro business online di migliorare e crescere.E’, infatti, risaputo che i siti troppo complessi e macchinosi tendono ad essere abbandonati dopo pochi secondi dagli utenti che quindi non arriveranno mai alla pagina di conversione mandando in fumo tutti i nostri sforzi. Un sito non perfettamente indicizzato, infine, non sarà visibile al nostro target di riferimento che di conseguenza non potrà mai acquistare. Un pò come la differenza tra un negozio che si trova in una strada centrale caratterizzata da un consistente via vai di persone e uno che invece si trova in una stradina nascosta.Una consulenza seo per i commerce aiuterà il nostro sito a trovarsi immerso nel via vai degli utenti del web, rendendolo visibile al nostro potenziale target di riferimento.