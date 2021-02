MOS e ClaAS: Screening Day a Sassari per limitare la diffusione del Covid-19

Se si hanno problemi nell’accesso alla pagina si invia un messaggio WhatsApp dalla pagina Facebook o al numero 3408885907, saràsubitocomunicato l’orario disponibile più vicino a quello da voi indicato (un appuntamento ogni 10 min). Si richiede estrema puntualità per evitare assembramenti e l’utilizzo di mascherine adeguate.





Sassari. Mercoledì 24 Febbraio, dalle ore 16:00, MOS e ClaAS (Comitato Lotta all’Aids Sassari) organizzano uno Screening Day, test e tamponi rapidi per Covid-19, e test rapidi per l’HIV nella sala test del ClaAS in via Rockfeller 16/c (CCS Borderline).Considerato il delicato momento in cui viviamo, tra anomale diffusioni del contagio e scoperta di nuove varianti della SARS-Cov-2, le due associazioni hanno deciso di dare un contributo alla verifica dello stato sierologico delle persone, con test sierologici e tamponi nasali rapidi ad un prezzo accessibile. La verifica del proprio stato sierologico permette di evitare la diffusione inconsapevole del virus che, come è ormai noto, si trasmette principalmente attraverso i cosiddetti asintomatici che sono la stragrande maggioranza delle e dei contagiati. La mancanza di sintomi è un disincentivo ai comportamenti sicuri che, per quanto obbligatori per la legge e il buon senso, vengono spesso disattesi. Basta vedere gli assembramenti sempre più frequenti con mascherine e distanziamento spesso opzionali. Per questo, se tutte e tutti conoscessimo il nostro stato sierologico i contagi sarebbero estremamente limitati se non azzerati. Dopo anni di esperienza sul campo nella lotta all’Aids, nell’informazione e prevenzione, nell’educazione a comportamenti sicuri e responsabili e nell’effettuazione di test rapidi per l’HIV, MOS e ClaAS hanno ben presente cosa significa la prevenzione nel contrasto di un virus. E, come è ormai universalmente riconosciuto, la verifica del proprio stato sierologico, per l’HIV come per il Covid-19 e qualunque altra malattia trasmissibile, può essere considerato come il primo strumento di prevenzione. I test e i tamponi utilizzati sono fra quelli inclusi nell’elenco autorizzato del Ministero della Sanità italiano e vengono effettuati, nella sala test del ClaAS, da personale competente con anni di esperienza.I test dell’HIV vengono effettuati in forma anonima e gratuita. Per i test e i tamponi rapidi per il Covid-19 è necessario iscriversi al ClaAS ad un costo di € 15,00. Con l’iscrizione in omaggio il primo test sierologico mentre per il tampone rapido bisognerà aggiungere € 10,00. Il tampone nasale, molto meno invasivo del tampone nasofaringeo, include anche la verifica della presenza di antigeni per l’influenza A e B.I risultati possono essere consegnati in forma cartacea o per email.Per prenotare: https://www.movimentomosessualesardo.org/covid19-hiv/