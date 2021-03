890mila euro al Comune di Sorso per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Con decreto del Ministero dell’Interno emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data data 23 febbraio 2021, il progetto del Comune di Sorso di mitigazione del rischio idrogeologico sull'affluente di sinistra del rio Pedrugnanu è stato inserito, tra quelli che hanno meritato di essere finanziati secondo quanto previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018.

A disposizione dell’Amministrazione comunale saranno messi 890mila euro da destinare all’esecuzione delle opere necessarie al consolidamento e al rinforzo degli argini dell’affluente di sinistra del rio Pedrugnanu, che scorrendo a ridosso dell’uscita dalla città verso il mare lambisce la periferia del centro abitato, attraversa per 350 metri le vicine campagne quindi si unisce al corso principale appunto del Pedrugnanu.

“L’intervento che partirà una volta completati i passaggi progettuali necessari – dichiara il Sindaco Fabrizio Demelas – ha come obiettivo principale quello di migliorare il sistema di regimazione delle acque, ridurre i rischi di esondazione ed evitare così danni di natura idrogeologica al territorio circostante”.