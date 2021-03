AOU Sassari: ecco come avere informazioni sui familiari ricoverati

Al momento, sulla pagina dedicata – e in continuo aggiornamento – è possibile trovare indicazioni sui reparti di: Pronto soccorso, Medicina d'urgenza, Obi, Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, Medicina interna uomini e donne, Cardiochirurgia e riabilitazione cardiologica, Cardiologia, Stroke Unit, Chirurgia Generale e Urgenza, Lungodegenza, Cardioanestesia e Terapia Intensiva, Geriatria, Pediatria, Ematologia, Pneumologia, Chirurgia vascolare, Patologia Chirurgica, Oculistica, Neuropsichiatria infantile, Malattie infettive.





Sassari. Sono disponibili sul sito web dell’Aou di Sassari le modalità, gli orari e i numeri di telefono che i parenti dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere possono seguire per avere informazioni sui loro cari. A causa della pandemia da Sars Cov-2, infatti, negli ospedali non è consentito l'ingresso dei familiari dei pazienti. Per questa ragione, i reparti ospedalieri del Santissima Annunziata e delle cliniche dell’Aou di Sassari hanno adottato modalità che consentono di favorire la comunicazione.La notizia è accessibile dalla home page del sito, cliccando sul banner centrale “Familiari ricoverati: come contattare i reparti”.Alcune delle strutture aziendali ricordano che le informazioni verranno date al familiare indicato dal paziente in cartella clinica. I pazienti autosufficienti, invece, se dispongono di un telefono cellulare possono parlare direttamente con i loro familiari. Il personale sanitario resta comunque sempre a disposizione nelle giornate e negli orari indicati e ai numeri di telefono messi a disposizione.