Cagliari, vacanza tra mare e cultura

Cagliari è il capoluogo della Sardegna, ed è una delle mete più gettonate per trascorrere le vacanze., specialmente quelle estive, grazie al mare limpido ed al sole caldo che abbraccia i turisti. Tuttavia, il capoluogo sardo non è famoso solo per le spiagge nelle vicinanze, ma soprattutto per la ricchezza di cultura che si può ammirare, specialmente attraverso le fortificazioni medievali collinari, le cattedrali, ed i musei che espongono manufatti della civiltà nuragica.



Organizzare il viaggio a Cagliari

Raggiungere Cagliari è molto semplice: se ci si trova già in Sardegna, si può prendere, i collegamenti sono frequenti con le principali città dell’Isola. Se ci si trova in altre zone, invece, si può arrivaree poi prendere un treno dalla stazione Elmas Aeroporto, che in soli 6 minuti vi condurrà al centro della città. Altrimenti, si può prendere un traghetto per raggiungere il porto di Cagliari dai. Per il ritorno, si può prendere lo stesso mezzo di trasporto, oppure cambiare in base alle proprie esigenze. Ovviamente, se si prendono più mezzi è bene, per questo vedi tutte le partenze dal porto di Cagliari prima di prenotare l’intero viaggio.

Quartiere del Castello

Il quartiere del Castello è uno dei quattro quartieri storici della città, ed è il più antico di Cagliari. È situato su una collina, ed è stato fortificato durante gli anni, per permettere alle autorità militari e religiose di farne il proprio quartier generale. Per accedervi, è necessario camminare lungo le stradine, poiché l’accesso in auto è consentito solo ai residenti. Tuttavia, è un percorso che vale la pena percorrere, in quanto si possono ammirare dei bellissimi panorami lungo i bastioni, e, in caso di stanchezza, ci si può riposare presso il Giardino Sotto Le Mura, situato proprio al di sotto dei bastioni. Una volta giunti nel cuore del quartiere, meritano sicuramente una visita la torre dell’Elefante e la torre di San Pancrazio, risalenti al 14° secolo. Salendo in cima, si può ammirare tutto il panorama sottostante, che sembra quello di una cartolina. A Piazza Palazzo, invece, ci sono i palazzi più famosi della città, come quello reale, ex residenza dei viceré di Sardegna ed attuale sede della prefettura.



Chiese e Cattedrali

Senza dubbio la cattedrale più famosa di Cagliari è quella, risalente al 13° secolo. Nonostante la facciata si sia deteriorata e poi restaurata negli anni ’30, presenta looriginale. Al suo interno si possono ammirare sculture ed affreschi in stile barocco, e nella cripta, lerinvenuti nella Basilica di San Saturnino ed alcune tombe della Casa di Savoia. Nelle vicinanze dalla cattedrale, è possibile visitare il, dove è situato il trittico di Clemente VII. Altre chiese degne di nota sono sicuramente la, dedicata a Carlo V, che rappresenta la maggiore testimonianza di arte barocca e rococò in tutta l’isola, e la chiesa di, che sorge in un’area precedentemente utilizzata come necropoli paleocristiana.