Sardegna 2021, Grimaldi propone pacchetti vacanza sulle spiagge dell'isola

Grimaldi Lines Tour Operator propone vacanze con viaggio in nave + soggiorno nelle più belle località della Sardegna, con la vantaggiosa formula roulette Napoli, 1 marzo 2021– Quando le giornate si allungano e il sole rende il clima più tiepido, è il momento giusto per pensare alle vacanze! Per l’estate 2021 Grimaldi Lines Tour Operator lancia una nuova promozione speciale, per un’indimenticabile pausa di relax nell’isola più bella e più incontaminata di tutto il Mediterraneo: la Sardegna del mare color smeraldo e delle spiagge di sabbia finissima. La formula roulette, ideata in collaborazione con Club Esse Hotels & Resort, propone soggiorni con la modalità nave + villaggio di categoria 3 o 4 stelle, a prezzi particolarmente vantaggiosi. Il viaggio di andata e ritorno, a bordo delle accoglienti e moderne navi della flotta Grimaldi Lines, sarà il modo migliore per iniziare la vacanza, che proseguirà con un soggiorno di 7 notti in uno dei villaggi turistici Club Esse, tra divertimento per tutti e panorami indimenticabili. Per una vacanza in formula nave + villaggio nel mese di giugno, i prezzi partono da 326 euro a persona e comprendono: viaggio a/r a bordo delle navi Grimaldi Lines sulle tratte da Livorno ad Olbia, da Civitavecchia ad Olbia e Porto Torres, da Salerno e Palermo a Cagliari e viceversa con sistemazione in poltrona, trasporto di un veicolo al seguito, pernottamento di 7 notti presso un villaggio Club Esse di categoria 3 stelle (roulette tra Cala Bitta e Gallura Beach) con sistemazione in camera doppia standard e trattamento di mezza pensione, assicurazione medica/annullamento viaggio. Per il soggiorno in un villaggio di categoria 4 stelle, i prezzi partono da 348 euro a persona (roulette tra Cala Gonone Beach, Palmasera, Porto Rafael, Posada, Roccaruja, Shardana, Sporting). Il nome della struttura villaggio verrà comunicato definitivamente 7 giorni prima dell’inizio del soggiorno. E’ previsto un supplemento obbligatorio di 6 euro al giorno a persona per l’acquisto della Esse Card, che include il servizio spiaggia e l’accesso alle piscine, agli impianti sportivi, al servizio miniclub, ai corsi collettivi e all’animazione. A chi prenota entro il 31 marzo 2021 sarà riservato uno sconto speciale del 10%. La formula prevede grandi vantaggi per famiglie con bambini e per adulti sistemati in terzo e quarto letto ed inoltre è possibile cancellare fino a 30 giorni prima della partenza. La Sardegna è il cuore della programmazione Grimaldi Lines. All’isola posta al centro del Mediterraneo, Grimaldi Lines ha destinato le navi più accoglienti della sua flotta, che offrono agli ospiti un alto standard di servizi. Sulla linea Civitavecchia-Porto Torres e viceversa viaggiano le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, che sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto. Sulla tratta Livorno-Olbia e viceversa si alternano da quest’anno le eleganti gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa. La proposta di Grimaldi Lines Tour Operator è molto ampia, con un’offerta di strutture alberghiere e villaggi attentamente selezionati non solo in Sardegna, ma anche in Sicilia, Grecia e Spagna.