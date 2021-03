I.Z.della Sardegna: manca il Direttore Generale. Perantoni chiede di esercitare i poteri sostitutivi

Sassari. “Il ruolo di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pregreffi” è vacante da troppo tempo. Con colpevole inerzia, dopo le dimissioni del Direttore Generale e del Direttore Sanitario lo scorso mese di agosto, la Regione Autonoma della Sardegna non ha provveduto tempestivamente alla copertura del ruolo di Direttore Generale entro i sei mesi previsti dalla legge. Ho quindi sollecitato l’intervento del Ministro della Salute, perché eserciti i poteri sostitutivi previsti dalla legge nell’interesse del buon funzionamento dell’Istituto e per la salvaguardia dei lavoratori coinvolti. L’attuale situazione non garantisce il puntuale svolgimento delle attività dell’Istituto, con riferimento in particolare all’indifferibile adozione del bilancio di previsione del corrente anno e all’imminente scadenza dei contratti relativi al personale interessato alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. I provvedimenti ad oggi emessi dalla Regione, infatti, sono tutt’altro che risolutivi e, anzi, sono fonte di incertezza. Confido pertanto in un pronto intervento del Ministro”.È quanto chiede Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della Commissione Giustizia della Camera.