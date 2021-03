Gli appuntamenti di marzo con l’anagrafe canina nel canile comunale di Sassari

Sassari. Il 9 e 23 marzo, dalle 9 alle 13, nel canile comunale di Sassari, località Funtana sa Figu, sulla strada per Osilo, il servizio veterinario della struttura dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo Zona Nord dell’ATS Sardegna, in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari, eseguirà il servizio gratuito di anagrafe canina. Per le misure di prevenzione e contenimento del Covid-19, l'attività avviene su appuntamento, preso tramite richiesta telefonica ai numeri 3667770223 e 079/279630. Dovranno essere comunicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il numero di documento di riconoscimento (carta di identità o patente), dati necessari per la precompilazione della scheda anagrafica allo scopo di regolamentare le presenze ed evitare contatti interpersonali. Gli animali non devono avere pulci, zecche o altri parassiti, pertanto non saranno accettati i cani non trattati con antiparassitari. Inoltre i cani mordaci o di grossa taglia devono avere la museruola. Saranno accettati 40 cani.