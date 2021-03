Controlli nei porti,sindaco Mulas scrive a Solinas: "Vogliamo sapere quale sarà il ruolo del Comune"

Il sindaco ricorda che il DPCM del 14 gennaio 2021 pone in capo ai vettori e agli armatori tutta una serie di obblighi per contenere la diffusione del Sars-Cov-2. E chiede delucidazioni sull'intenzione del presidente della Regione di emanare un'ordinanza per il controllo dei flussi in porti e aeroporti: "Tenuto conto dell'impegno organizzativo che questo provvedimento comporterebbe a carico del nostro ente, chiediamo di conoscere, in linea di massima, quali saranno le misure di prevenzione che ricadranno nella competenza del Comune di Porto Torres, e quali saranno i tempi per la loro attuazione".













A seguito delle notizie di stampa sull'intenzione della Regione di emanare un'ordinanza sul controllo dei porti isolani, il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas ha inviato una lettera al presidente Solinas, per chiedere chiarimenti in merito. "Negli ultimi giorni sono giunte in Comune segnalazioni di numerosi sbarchi di cittadini europei, in particolare francesi, nello scalo di Porto Torres - scrive il primo cittadino - e la situazione sta destando preoccupazione nella popolazione".