MODES: il luxury shopping online firmato Leonardo Carpinteri

MODES: dalla boutique in Sicilia a Milano

In Piazza Risorgimento troviamo oggi uno store che di certo non passa inosservato e che ormai rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che amano il luxury shopping. Una boutique che va oltre il concetto stesso di negozio e che offre un’esperienza a 360°.



MODES diventa punto di riferimento per il luxury shopping online

Finalmenteed è la notizia che tutti stavamo aspettando! Il web infatti è una grande risorsa e nell’ultimo anno si è rivelato fondamentale, perché con le aperture a singhiozzo dei negozi fisici e le altre restrizioni imposte dal Covid in moltissimi hanno preferito fare shopping online. Fortunatamente, accanto ai classici e-commerce che in fatto di qualità lasciano parecchio a desiderare, è arrivato ancheed è subito stato apprezzato da chi desidera sfoggiare unIl successo di questo brand è stato graduale: tutto è infatti iniziato cone con la sua piccola boutique siciliana che poteva contare su una clientela affezionata e su un certo successo. Rimanere all’interno dei confini siciliani tuttavia era limitante, soprattutto perche ha sempre sognato di creare un brand internazionale. È stato proprio grazie a lui che è nato il marchio MODES e che si sono concretizzate, negli anni,. Da Porto Cervo a Portofino, da Sankt Moritz a Cagliari, il brand ha riscosso un enorme successo fino ad approdare nella città della moda per eccellenza: Milano.Dopo l’apertura delle boutique fisiche nelle principali città turistiche italiane, Leonardo Carpinteri ha voluto puntare ancora più in alto e raggiungere una clientela internazionale. È per questo che è stato aperto lo. Ormai MODES non ha nemmeno bisogno di grandi presentazioni, perché tutti gli appassionati di luxury shopping conoscono questo brand e lo apprezzano.Lo store online di MODES non ha nulla a che vedere con i classici e-commerce e questo bisogna puntualizzarlo. Al suo interno infatti è possibile trovare una, che di volta in volta propone capi d’alta moda in linea con le tendenze del momento ma anche con i gusti della gente. L’obiettivo di MODES è quello di: una clientela esigente, che cerca sempre il massimo per distinguersi e per apparire al top.Oggi lo shop online di MODES è un punto di riferimento non solo in Italia ma in tutto il mondo: il successo ha dunque raggiunto l’apice ed il merito è in gran parte da attribuire proprio a Leonardo Carpinteri.