Faita Sardegna. L'incertezza prevale sulla zona bianca: prenotazioni ancora ferme

In questa situazione di totale incertezza “la politica si attivi per sciogliere il nodo dei trasporti che incide per il 40% nel budget del turista e ancora di più in questo momento storico segnato dal Covid. Quando le prenotazioni si sbloccheranno dobbiamo il turista deve avere la possibilità di arrivare in Sardegna a costi accessibili, altrimenti siamo doppiamente penalizzati”.





La classificazione della Sardegna zona bianca da una settimana non ha contribuito a colorare il registro delle prenotazioni.Lo afferma Nicola Napolitano, presidente di Faita Sardegna, l’associazione dei camping: “non abbiamo registrato ancora nessun movimento. Sicuramente è una buona immagine per la nostra isola ma siamo circondati da tanta incertezza, è ancora tutto nebuloso. Non ci sono regole chiare e non sappiamo fino a quando terremmo il colore bianco. Inoltre nel resto d’Italia, è un esplodere di zone rosse e lockdown”.A pochi mesi dal via della stagione del turismo on air le prenotazioni continuano a languire.“A inizio marzo – spiega Napolitano - solitamente abbiamo già il 50% delle prenotazioni ed abbiamo già un quadro chiaro per strutturare la stagione. Quest’anno siamo fermi al 10% e le abbiamo solo per il mese di agosto e solo con turisti italiani. Mentre la casella stranieri, grande valore per le nostre strutture, rimane ancora vuoto. La speranza è che la situazione prima o poi si sblocchi pronti a lavorare anche se in condizioni difficilissime visto che non abbiamo possibilità di programmarci”.