Sardegna. Online da oggi un webinar sulla imprenditorialità femminile

Il link per seguire l’evento è http:// www.enicbcmed.eu/international-women-day-2021





Lavorare sulle disuguaglianze di genere mediante esempi di inclusione, empowerment, “sorellanza” e sostegno alle idee.Il programma di cooperazione euro mediterranea ENI CBC MED – di cui la Regione Sardegna è Autorità di Gestione – ha promosso, in occasione della Giornata internazionale della donna, la campagna “Women, leaders of Euro-Mediterranean cooperation". Un programma online diffuso sui principali canali social che a partire dalle 11 di oggi, lunedì 8 marzo, propone un webinar condotto interamente al femminile, dal titolo “Women entrepreneurs: an essential factor to achieve real gender equality in the Mediterranean”.L’evento vuole aprire un dibattito su tutte quelle barriere, di natura culturale, economica e normativa, che ancora oggi impediscono alle donne di esprimere a pieno il loro potenziale. Si vedrà inoltre come tali barriere potrebbero essere efficacemente rimosse per lasciare libero spazio all’imprenditorialità femminile, fattore chiave per lo sviluppo della società intera.A riprova di questi concetti, verranno inoltre pubblicati quaranta ritratti digitali di donne coinvolte a vario titolo nel Programma ENI CBC MED che raccontano storie di successo e sviluppo: i profili provengono da tutto il bacino mediterraneo, dalla stessa Autorità di Gestione, da delegazioni nazionali dei paesi partecipanti e dagli staff dei progetti finanziati, o ancora, ritraggono donne supportate dal programma nella costituzione di start-up e altre realtà imprenditoriali.Per la Sardegna sarà protagonista anche la Professoressa Maria Manconi, responsabile scientifico del progetto BESTMEDGRAPE dell’Università di Cagliari. Insieme a lei, intervengono tre responsabili dell’Autorità di Gestione: Anna Catte (Direttore Generale), Elisabetta Neroni (Direttore dell’unità di Gestione Operativa) e Antonella Giglio (Direttore dell’Unità Finanziaria).