Sassari. Promocamera compie 25anni

Questi giorni rappresentano per il Sistema camerale del nord Sardegna, un traguardo di grande significato per il territorio.

Ricorrono infatti i 25 anni dalla costituzione dell'Azienda Speciale Promocamera da parte della Giunta della Camera di Commercio di Sassari, istituita con Delibera della Giunta camerale n. 67 del 19/02/1996, con lo scopo di […] “promuovere lo sviluppo economico del territorio , il sostegno ai processi di penetrazione e di integrazione sui mercati nazionali ed esteri delle aziende operanti in tutti i settori economici, avendo riguardo verso tutte le forme possibili di interscambio e cooperazione commerciale, finanziaria e di servizi”.

Promocamera ha rappresentato e rappresenta un affidabile punto di riferimento per l’erogazione di servizi alle imprese ad alto valore aggiunto, contribuendo attivamente alla crescita, innovazione e competitività delle imprese ed allo sviluppo socioeconomico del territorio nel suo complesso. In particolare, nel corso degli anni l’Azienda ha maturato una significativa esperienza e competenza nella realizzazione di iniziative a carattere economico e promozionale, rappresentando un punto di riferimento per Imprese, associazioni ed enti locali.

Nell'occasione, mercoledì 10 marzo alle ore 11 è in programma un incontro -al quale sono invitati gli operatori dell'informazione- con gli enti istituzionali del territorio, nella sede camerale di via Roma. Per una riflessione comune su prospettive e progetti che puntino al rafforzamento del sistema imprenditoriale del nord Sardegna.