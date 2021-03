8 marzo. Coldiretti Nord Sardegna. Pacchi agroalimentari alle donne in difficoltà economica

Sono cresciute del 30% le donne in difficoltà economica che chiedono aiuto alle associazioni caritatevoli. E’ quanto testimoniato dalla mensa Parrocchiale di San Vincenzo di Sassari, gestita dal parroco don Salvatore Fois in collaborazione con le Figlie della Carità, dove questa mattina, in occasione della festa della donna, le agricoltrici di Coldiretti Donne Impresa e Campagna Amica Nord Sardegna hanno consegnato dei pacchi agroalimentari con i prodotti freschi a km0.Con il Covid, infatti, si è notevolmente allargata la fascia di popolazione con difficoltà economiche con un aumentato esponenziale dei bisogni e delle richieste soprattutto di beni alimentari.L'emergenza sanitaria, con le conseguenti prescrizioni che sono state adottate e sono tutt'ora in vigore per limitare la diffusione del virus, si è trasformata anche in emergenza economica.Una crescita del disagio sociale che ha coinvolto fasce prima estranee al fenomeno, ed in particolare piccoli commercianti e lavoratori autonomi.Tra i nuovi poveri ci sono molte donne che hanno perso il lavoro o che hanno visto crollare il fatturato della propria impresa a causa delle limitazioni.“Da noi rispetto ad un anno fa – dice suor Andreina delle Figlie della Carità – le donne che si trovano in difficoltà e hanno bisogno del nostro sostegno dal punto di vista alimentare sono cresciute del 30%”.Campagna Amica Nord Sardegna dal lockdown dello scorso anno ha rafforzato la propria rete di collaborazione con la mensa Parrocchiale e con altre associazioni caritatevoli del territorio.Ogni settimana vengono donati i prodotti raccolti con la “spesa sospesa contadina” nei mercati di Campagna Amica grazie ai clienti e al contributo delle aziende agricole.Oggi in occasione della festa delle donne hanno voluto consegnare dei pacchi agroalimentari con i prodotti di Campagna Amica, alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà economica.