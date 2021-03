Domani si riunisce il Consiglio Comunale di Sassari

All’ordine del giorno sono presenti i seguenti argomenti:

SIg. G. M. - Ordinanza repressione abusi edilizi n. 8/2017 per un immobile sito in S.V. Lu Traineddu n. 07; catasto terreni – sez. agro – foglio 66 mappale 884; catasto fabbricati foglio 66 mappale 846, sub 1 - Adozione provvedimenti di cui all’articolo 31 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. ed all’articolo 6, comma 8, della L.R. Sardegna n. 23/1985 sugli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale non disponibile;



Mozione dei consiglieri Dettori e Brianda su "Monitoraggio del percorso degli atti politici che impegnano la Giunta e il Sindaco”;



Ordine del giorno del consigliere Masala e più su "La sanità ci cura, la sanità si cura";



Ordine del giorno del consigliere Daniele Deiana su "Adozione del regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e per l’istituzione della denominazione comunale filiera corta (DE.CO.FC)";



Mozione del consigliere Daniele Deiana su "Adesione all'Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo – Approvazione statuto e regolamento";



Ordine del giorno del consigliere Alivesi su "La “Politica delle carte in regola” - Intitolazione via cittadina a Piersanti Mattarella";



Mozione dei consiglieri Rizzu, Manca, della consigliera De Martis e del consigliere Demurtas su "Partecipazione al progetto “Sport nei parchi” - Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale comuni italiani Anci";



Interrogazione del consigliere Panu su "Situazione Casa Divina Provvidenza";



Interpellanza del consigliere Panu su "Immobile piazza dell'Assunta Palmadula";



Interrogazione del consigliere Daniele Deiana su "Situazione lavori di messa in sicurezza Scuola media n. 5 - Istituto comprensivo Pertini-Biasi".







https: //bit.ly/3qzDApJ

commissioni.Convocazione Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato per domani pomeriggio, giovedì 11 marzo, alle 15, a Palazzo Ducale, in modalità telematica.