Tante nuove rotte da e per Alghero aeroporto: Ryanair porta a 20 i collegamenti

Per quanto riguarda le destinazioni estere, Ryanair propone tre aeroporti spagnoli: Siviglia dal 1 luglio (di giovedì e domenica); Barcellona dal 2 luglio (di lunedì e venerdì); Madrid dal 3 luglio (di martedì e sabato). Tutte le nuove rotte saranno prenotabili fino ad ottobre. Queste destinazioni vanno ad aggiungersi a quelle annunciate dalla compagnia irlandese a febbraio scorso: Londra, Vienna, Marsiglia, Memmingen, Katowice, Bruxelles, Bratislava e Francoforte.





Complice probabilmente il passaggio in zona bianca della Sardegna, Ryanair torna a scommettere sullo scalo Algherese proponendo altre nuove rotte per la prossima stagione estiva. Si tratta di tre nuove rotte nazionali, verso gli aeroporti di(martedì e sabato dal 3 luglio),(lunedì e venerdì dal 2 luglio) e(martedì e sabato dal 3 luglio).Questi collegamenti vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati in precedenza che collegheranno Alghero con, dal 29 marzo, e condal 30 marzo. Dal 2 maggio si volerà anche verso( tre voli a settimana, il martedì, giovedì e domenica) e, dal 3 giugno, verso(di giovedì e domenica).