Buoni motivi per concedersi una vacanza in Sardegna

Di buone ragioni per regalarsi una vacanza in Sardegna ce ne sono davvero tante: e parliamo di “buone” ragioni non a caso, se è vero che la cucina locale è impreziosita da una tale varietà di piatti prelibati che risulta quasi impossibile provarli tutti nel corso di un viaggio di una o due settimane. Ma vale la pena di tentare, a cominciare da un ingrediente semplice come il pane. Il Pistocu è piuttosto spesso ed è caratteristico della zona dell’Ogliastra, mentre il pane Carasau arriva dalla Barbagia e ha la conformazione di una sfoglia piatta e croccante di forma circolare. Il Gutiau, invece, non è altro che pane Carasau scaldato nel forno dopo essere stato salato e cosparso di olio.



La cucina della Sardegna

Sono in genere semplici gli ingredienti della cucina sarda, e la maggior parte di questi è riconducibile alla tradizione agricola e pastorale del territorio, più che a una connotazione marinara. Una conferma arriva, per esempio, dal Pecorino Sardo Dop, che si realizza con latte fresco di pecora. Potreste rimanere stupiti, inoltre, nello scoprire che il 90% della produzione del Pecorino Romano Doc, rinomato per il suo gusto piccante, proviene proprio dalla Sardegna. E sempre rimanendo in tema di formaggi, non si possono non citare il Casizolu e il Fiore Sardo Dop: il primo, in forma di perette, è un formaggio a pasta filata presidio Slow Food.



Come trovare offerte per vacanze in Sardegna

I dolci della Sardegna

La preparazione dei dolci in Sardegna in genere è correlata a ricorrenze specifiche; nella maggior parte dei casi gli ingredienti principali sono il miele, le mandorle e la farina di grano duro, come per il torrone di Tonara. Un ripieno di formaggio fresco aromatizzato al limone e lievemente acidulo è, invece, alla base di sa seada, dolce frutto che consiste in un disco di pasta sottile su cui viene distribuito il miele fuso.



Gli altri protagonisti della tavola

I malloreddus sono tra i primi piatti più conosciuti e graditi della tradizione culinaria sarda. Si tratta di gnocchetti di semola accompagnati da sugo e salsicce. Una vacanza sull’isola impone, poi, di provare il porceddu, vale a dire il maialino da latte, che dopo essere stato cotto su graticola o allo spiego viene servito su un vassoio di sughero e legno tra foglie di mirto. Imperdibile il pane frattau, che si prepara bagnando nel brodo il pane carasau e abbinandolo a salsa di pomodoro, pecorino grattugiato e uovo in camicia.



Le tradizioni locali

In ogni località della Sardegna la tradizione dell’artigianato contrassegna la cultura e la storia del posto: ecco perché durante un viaggio è consigliabile dedicare un po’ di tempo anche alla scoperta di questi tratti peculiari. Le sedie impagliate di Assemini, per esempio, sono frutto della lavorazione del legno, da cui derivano anche le produzioni in sughero di Calangianus e le bisere dei Mamuthones. La tessitura in lino, in cotone e in lana delle tende e degli arazzi, invece, in molti casi viene effettuata ancora a mano.



Dove andare in vacanza in Sardegna

A questo punto non rimane che decidere la destinazione ideale per una vacanza in Sardegna. Facile dire che c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma tra i tanti posti una citazione è doverosa per il fantastico arcipelago de La Maddalena, parte del Parco Nazionale omonimo, di cui fanno parte sette isole principali e diverse isole minori. Sull’isola di Budelli c’è, per esempio, la Spiaggia Rosa, che deve la propria denominazione particolare al colore rosa corallo che la contraddistingue: il merito è dei gusci calcarei di un protozoo foraminifero nella battigia.