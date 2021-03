Pane “Zichi di Bonorva” con finocchi dolci brasati, pecorino fresco e scaglie di bottarga

di Tommaso Sussarello



La pasta come la conosciamo oggi, sopratutto quella trafilata secca, è un prodotto di storia relativamente recente. In tempi antichi infatti la risorsa alimentare amidacea più diffusa e versatile era rappresentata dal pane. Infatti il consumo non era solo quello fresco “a fette”, ma esistevano molte tipologie di pani a doppia cottura, biscottati, da consumarsi all'interno di zuppe di verdure, carne o pesce.

La Sardegna ha sempre posseduto caratteristiche originali, anche in gastronomia, e sull'Isola si è sviluppato un particolare tipo di pane poliedrico e capace di essere consumato fresco e secco. Stiamo parlando del pane tipo “Zichi di Bonorva”, una spianata circolare realizzata con semola di grano duro. Questo tipo di pane, nella versione biscottata secca, viene utilizzato esattamente come una pasta (pane 'uddidu) ed è nella stessa misura adatto ad accompagnare una straordinaria gamma di condimenti. Le ricette tradizionali logudoresi sono quelle con “ghisadu de anzone” in rosso, e quella con “bròu e casu” in bianco. Qui presentiamo una versione in bianco ingentilita e che viene profumata da un altra grande tipicità sarda, la bottarga di muggine.



La ricetta: “Pane Zichi di Bonorva con finocchi dolci brasati, pecorino fresco e scaglie di bottarga”





Ingredienti per 4 persone

300 grammi di pane zichi secco

due cucchiai di olio extravergine (oppure uno di strutto)

uno spicchio di aglio

800gr di finocchio fresco

200gr di pecorino poco stagionato

una baffa di bottarga

sale qb



Pulite i finocchi dalle parti esterne, tagliate le barbe e mettetele da parte. Dividete i finocchi in quarti, poi affettateli e metteteli a brasare a fuoco vivo in una padella dove già sfrigola l'aglio vestito con il grasso che avrete scelto, olio oppure strutto o ancora una miscela dei due. Salate, coperchiate e lasciate cuocere una decina di minuti a fuoco medio. Nel frattempo gettate nell'acqua salata bollente il pane zichi frantumato a piccoli pezzi e lasciate cuocere sin quando vedrete che questi si arricciano.

A questo punto eliminate l'aglio dal condimento di finocchi, scolate il pane dall'acqua di bollitura e trasferitelo nella pentola dove l'intingolo termina la cottura, aggiungete il pecorino fresco grattato e lasciate amalgamare qualche secondo, sempre mescolando. A questo punto potete impiattare e completare la pietanza decorando con le barbe dei finocchi recuperate in precedenza e poca bottarga, grattata e a fettine. In abbinamento a questo piatto è consigliato un vino bianco, possibilmente un Vermentino di Sardegna DOC, magari nella versione superiore o da vendemmia tardiva.