di Tommaso Sussarello







A testimonianza della varietà della Sardegna, la subregione del Montiferru costituisce un ambiente interessante e particolarmente integro. Osservando il paesaggio si notano le rocce scure del basalto, la trachite grigia, e altre rocce testimoni di un passato geologico turbolento. Il clima è influenzato dalla vicinanza del mare e dalla disposizione delle montagne, ma sopratutto dal Maestrale, che giunge frontalmente dalla valle del Rodano, nella Francia meridionale, caricandosi di umidità nel suo tragitto sopra il mare e generando pioggie che in sommità superano la media annua dei 1100mm. Dal punto di vista vegetale la pianta simbolo della subregione è il leccio, da quello animale è senza dubbio il cinghiale, inoltre la volpe, che girovaga nella macchia a caccia di topi, rettili e lepri. Lepre sarda, purtroppo diminuita negli ultimi decenni a scapito del coniglio selvatico, il riccio, insettivoro che predilige le zone cespugliose, mentre i carnivori sono rappresentati dalla donnola e dalla martora e persino dal raro gatto selvatico.

Questi terreni a cavallo tra le province di Nuoro e oristano di origine vulcanica e mediamente acidi, producono pascoli che si mantengono freschi per gran parte dell’anno fino all’estate inoltrata. Qui, spesso in concomitanza con quello ovino, si pratica l'allevamento bovino della rara vacchetta da Sardo-Modicana, nata dall'incrocio di della Modicana sulla Sarda. Il sistema di allevamento è brado, gli alimenti sono costituiti dall’erba dei pascoli, dei prati e degli erbai, dagli arbusti della macchia mediterranea (olivastro, corbezzolo e lentisco), dalle foglioline degli alberi (leccio e roverella) e dalle stoppie dei cereali. Quasi esclusivamente nei mesi invernali viene praticata l’integrazione alimentare con fieno e/o paglia, normalmente di provenienza aziendale.Dal latte della Sardo-Modicana nasce il CASIZZOLU DEL MONTIFERRU, noto anche come Peretta, Tittighedda, Provoletta, Figu. Si tratta di un formaggio vaccino a pasta filata dalla tipica forma a pera con apice tondeggiante o "a cappello di prete" e peso variabile che dagli 600 grammi varia sino ai 3 kg e oltre. La crosta è sottile di colore giallo paglierino che con la maturazione tende all'ocra. La pasta è gialla ed elastica, con occhiatura omogenea e tendente a sfogliarsi durante la stagionatura. Il profumo è vagamente burroso e vegetale, il sapore dolce del latte caratteristico delle forme fresche diventa col tempo intenso e piccante quando lungamente stagionato.Un formaggio eccellente arrosto sulle braci e per il ripieno delle seadas; maturo è un ottimo formaggio da grattuggia da spargere senza riserve sulle alisanzas alla bosana, maccarrones de urta e malloreddus al sugo. Al naturale è ottimo abbinato a miele (in particolare quello di rosmarino o agrumi), verdure grigliate o peperonata, uva dolce, pere o noci. L'abbinamento enologico avviene con vino rosso morbido e caldo di alcol, speciale con la Nieddera della Valle del Tirso.