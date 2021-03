Il cappero di Pantelleria: l'insalata pantesca

di Tommaso Sussarello







Saccheggiata dagli Arabi a partire dal 700, Pantelleria fu da essi stabilmente occupata probabilmente dall'845, nel contesto della Conquista araba della Sicilia divenendo parte dell'Emirato di Sicilia. Agli Arabi si attribuisce anche l'influsso sulla lingua che, con una variante locale simile al maltese, rimarrà in uso fino agli inizi del XIX secolo e che ancora oggi influenza profondamente il dialetto siciliano che si parla localmente. A causa della sua vicinanza con le coste africane, Pantelleria venne poi ripetutamente saccheggiata anche dai corsari barbareschi. Particolarmente cruenta fu l'incursione che nella metà del XVI secolo vi condusse il corsaro Dragut: il capoluogo venne completamente distrutto e la popolazione massacrata, con circa mille persone tratte in schiavitù. I sovrani borbonici trasformarono l'isola in colonia penale, funzione che mantenne anche sotto i Savoia e che è cessata del tutto solo con la caduta del fascismo.

Le vicende umane, talvolta tragiche, non hanno naturalmente influsso sul clima straordinario e il clima dell'isola. In questo contesto inizia la coltivazione del Cappero di Pantelleria, riconosciuto a indicazione geografica protetta (IGP) nel giugno 1996. Il fiore del cappero proviene da un arbusto con un'altezza media di 30–50 cm. Tra la fine di maggio e settembre comincia la fioritura e con essa la raccolta dei bottoni floreali non ancora aperti. Devono essere raccolti in modo tempestivo, prima dell'alba e appena germogliati. Una volta raccolti vengono messi a maturare in salamoia in sale marino. La maturazione è un passaggio obbligato, allo stato fresco i capperi sono amari e di gusto sgradevole. I capperi sono messi a maturare per oltre una settimana nel sale marino e vengono periodicamente rimescolati. Il periodo di affinamento dura sino tre settimane. I capperi di Pantelleria IGP sono rigorosamente conservati al sale marino.è uno dei modi gustosi di assaggiare il cappero di Pantelleria sull'isola. Semplicemente:- patate lesse a fette- pomodori rossi tagliati grossolanamente- olive secche denocciolate- cipolla rossa- capperi- basilico e origano freschi- olio evo, aceto sale e pepeI capperi di pantelleria si possono acquistare tramite http:// shop.capperipantelleria.com/