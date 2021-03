di Tommaso Sussarello





Nonostante si tratti di un prodotto anticamente diffuso pressochè in tutta la Sardegna, l'olio di lentischio (oll'e stincu) non ha mai fatto parte della tradizione della mia famiglia. Forse a causa della grande ricchezza olivaria del territorio sassarese, ne a mia memoria e nemmeno nei ricordi che mi sono stati trasmessi avevo ancora incontrato questo straordinario condimento. Una delle prime volte, pochi anni fa, a Neoneli in occasione del concorso de "Sa fregula istuvada" il cuoco Gianfranco Pulina propose un piatto dal distinto sentore erbaceo di questo condimento. In seguito, partecipando alla manifestazione cagliaritana "Archeosapori", organizzata da Gilberto Arru, ho assistito alla presentazione del progetto di Key Essence Sardinia, promosso in collaborazione con Sergio Mei.

L'olio di lentischio si ottiene per spremitura a caldo delle bacche provenienti dalla pianta omonima. Utilizzato tradizionalmente dalle classi sociali meno abbienti, proveniva dalla raccolta diretta delle bacche dalle piante selvatiche, quando le olive coltivate sin dal XIV secolo in Sardegna con tecniche agricole, fornivano olio alimentare per le classi ricche o olio lampante per le lampade. Attualmente l'olio di lentischio viene utilizzato per aromatizzare alcune pietanze. Non è semplice descrivere il profilo aromatico, vegetale e balsamico; semplicemente si tratta di un emozionante immersione sensoriale nella natura più vera del Mediterraneo e della Sardegna. Il forno artigianale Antichi Gesti di Donida Serpi, a Sadali, prepara un profumato pane carasu "Pillu Stincu". Provatelo a gocce su un polpo arrostito alla brace o su una insalata di podori di stagione e pecorino fresco a scaglie, sarà un trip emozionale! Qualche goccia in un bagno caldo vi farà sognare le scogliere di Orosei sino a Cala GononeIn passato, la lavorazione dell'olio di lentischio veniva fatta in contenitori di rame stagnato “su craddaxiu”, oggi conformemente alle normative sanitarie si utilizzano moderni contenitori in acciaio inox. La preparazione è relativamente semplice: si immergono le bacche di lentischio nell’acqua calda e si lascia bollire per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo, avviene il travaso in una sacca robusta, detta “sa sacchitta de linu de aulla” per eseguire la spremitura “cracadura” avendo l’accortezza di aggiungere ogni tanto dell’acqua.