Il sassarese Matteo Sanna brilla nel talent dedicato alla pizza

Sasasri. La pizza a Sassari ha un nuovo re. Matteo Sanna, sassarese doc, si è distinto nella prima fase di qualificazione del programma “King fo Pizza”, format in onda Sky Italia (canale 931), Canale Italia (al tasto 84 del digitale terrestre) e sul canale YouTube di NIPfood.Il programma è organizzato e realizzato dalla Nazionale Italiana Pizza e punta, nel contesto fiabesco del castello di Forlì, ad incoronare il re della pizza. Una sfida senza esclusione di colpi, tra pizze gourmet ed impasti speciali, in cui 60 pizzaioli provenienti non solo da tutta Italia ma anche dal USA e Regno Unito, si sottopongono al giudizio di un giuria di eccezione.Il programma si articola in una fase iniziale, nella semifinale e nella finalissima che incoronerà il vincitore che rimarrà in carica un anno.Matteo Sanna, titolare della pizzeria ¨L’era delle pizza¨ a Li Punti, ha una lunga storia di concorsi e premi nel mondo della pizza.¨Sono nato tra farina e lievito madre nella pizzeria di mio nonno a Sassari vecchio¨ dichiara Sanna ¨e amo mettere nel piatto non solo i sapori ed i profumi della Sardegna, con tutti i suoi ingredienti a km 0, ma soprattutto la quotidianità, con ricette basate su materie prime della tradizione rivisitate con tecniche e ingredienti estremamente innovativi¨i giudici hanno risposto con commenti entusiasti alla proposta culinaria, premiando la super pizza al profumo e colori del mare con il passaggio del turno e premiando il pizzaiolo con il l’accesso alla semifinale. Il percorso di Matteo Sanna verso il titolo di Re della pizza continua.https:// www.nipfood.com/king-of-pizza/