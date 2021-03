Di OutOfBit, Google, Android, dispositivi digitali e altre storie

Oggi tutti utilizziamo lo smartphone e il sistema operativo Android che è tra i più conosciuti; uno strumento dato quasi per scontato. In effetti anche Android ha i suoi natali e una sua storia; la società Android inc. è stata fondata nel 2003 con l'intento di sviluppare dispositivi cellulari più performanti. Due anni dopo arrivò il subentro di Google, che acquistò la società per una cifra da capogiro, che corrisponde a 50 milioni di dollari; in pratica un “acconto”, la cifra ufficiale e completa non è mai stata resa nota, Da quel momento Android spiccò il volo, diventando il sistema operativo per dispositivi mobili con un kernel firmato Linux esclusivo e unico.



Tutto ebbe inizio con Google un ventennio fa

Ma già dal 2002 Google strizzava l'occhio ad Android, la creazione vera e propria del software caratterizzato dal robottino verde è attribuita a Andy Rubin, che dopo aver acquistato un dominio chiamato android.com ebbe l'idea di creare un software proprio per i dispositivi mobili che erano agli albori della loro entrata nel quotidiano di tutti. Oggi pare quasi impossibile immaginare i nostri impegni quotidiani senza il nostro fedele smartphone nella borsa o in tasca; eppure un tempo non esisteva, come molte altre cose delle quali oggi non sappiamo e non vogliamo privarci.



Si evince che quello fu l'inizio della nuova Era tecnologica della comunicazione; finalmente era possibile utilizzare un telefono direttamente portato in tasca, così pian piano scomparirono le cabine telefoniche a gettone, i telefoni pubblici e entrarono abbastanza in disuso anche i telefoni fissi installati nelle abitazioni. Nel 2017 Android viene acclamato a furor di popolo il sistema operativo più diffuso nel mondo superando molto facilmente Windows; che era prima dell'avvento di Android il sistema operativo più famoso è più usato. Con la diffusione di Android sempre più rilevante grazie alle sue capacità performanti, questo software caratterizzato dal simpatico robottino verde, poi applicato a un numero di prodotti e di categorie è talmente vasto da diventare indiscutibilmente e in breve tempo il sistema operativo più apprezzato, più importante e più usato in tutto il Pianeta. La storia di Android ovviamente non si chiude sul suo successo planetario ma ha ancora molti capitoli da sviluppare; un sistema operativo che ci ha cambiato la vita e che cambia continuamente per offrirci sempre più opzioni e strumenti da usare ogni giorno.



L'evoluzione dei sistemi informatici

Dalla sua nascita al passaggio a Google, dalle sue cavalcate attraverso tutte le differenti versioni e gli incalcolabili aggiornamenti prodotti anche di carattere minore, oggi è possibile avere Android su qualsiasi dispositivo, su qualsiasi prodotto abbia a che vedere con l'informatica, l'elettronica è il mondo digitale. Il suo funzionamento pur essendo semplice è complesso da spiegare; ma gli addetti ai lavori lo conoscono in modo approfondito e conoscono molto bene il suo valore. Ovvero un software che può essere utilizzato a 360° e che può rendere un semplice smartphone un vero e proprio computer da portare sempre con sé; con il quale è possibile gestire tutte le nostre necessità attraverso la rete, ma anche i nostri momenti di svago e informarci su novità, aggiornamenti e problematiche tecniche.



