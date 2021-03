"Sardi e Sicuri", oltre 27mila tes nel cagliaritano e Sud Sardegna

Dal suo avvio, sono 123 i comuni che hanno partecipato all'attività di monitoraggio, tra Ogliastra, nuorese, Medio Campidano, città di Cagliari, Area vasta e parte del Sud Sardegna per un totale di oltre 200 mila test antigenici eseguiti dall'inizio della campagna per la rilevazione dei contagi.





La quinta tappa di 'Sardi e sicuri', il progetto della Regione realizzato da Ares-Ats per il contrasto alla diffusione del Covid-19, chiude con un bilancio complessivo di 27.562 test antigenici eseguiti in due giornate di screening programmate in 19 comuni del cagliaritano e Sud Sardegna: 15.323 i tamponi effettuati ieri, sabato 13 marzo, e 12.239 oggi. Circa 700 gli operatori in campo fra medici, infermieri e tecnici informatici, su 70 postazioni in 29 sedi attrezzate per i test.