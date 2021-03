Festa segreta in garage: in venti sanzionati dai Carabinieri

Domenica notte, a Bonnanaro (ss), i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Bonorva hanno sorpreso 20 ragazzi ammassati in un garage in pieno centro, intenti a festeggiare un compleanno.

I militari, attratti dai forti schiamazzi e dalla musica, hanno effettuato un controllo per capire cosa stesse accadendo, scoprendo una festa organizzata in violazione a tutte le normative anti covid-19 e sanzionando tutti i partecipanti.

L'attività rientra nei numerosi servizi svolti dai carabinieri per intensificare i controlli al rispetto delle norme anti-contagio, in particolare al fine di evitare che si organizzino festeggiamenti abusivi, che rischiano di creare situazioni di pericolo per la salute pubblica.