Ai domiciliari ma a spasso per Sassari: arrestato dai Carabinieri

Sassari. Lo scorso fine settimana, a Sassari, nel centrale Corso Vittorio Emanuele, i Carabinieri della Sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato P.Q. - pregiudicato di 31 anni, di origini napoletane, residente a Sassari. L'uomo, nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari ed autorizzato ad uscire solo in determinati giorni ed orari, è stato trovato all’esterno della propria abitazione senza un giustificato motivo e al di fuori dei periodi consentiti.

Dopo i previsti adempimenti, l’arrestato, su disposizione dell’autorita’ giudiziaria, è stato ricondotto presso la propria abitazione, dove permarra’ in regime di arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto al giudizio per direttissima.