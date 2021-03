Sassari, Covid-19. Numerosi interventi della Polizia di Stato: chiuso un circolo privato e un bar

I servizi di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane.





Sassari. Continua l’attività di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica da virus Covid-19 nonché i servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori, di divieto di assembramento e disturbo alla quiete delle persone, rivolta con particolare attenzione al centro di Sassari.I controlli della Polizia di Stato (Questura di Sassari, Commissariati e Reparti Prevenzione Crimine di Abbasanta), come disposto dal piano provinciale, hanno interessato tutto il territorio della provincia.Complessivamente sono state controllate circa un migliaio di persone e più di 50 esercizi pubblici, con conseguente identificazione dei titolari e delle persone presenti all’esterno.Durante le verifiche effettuate, gli operatori hanno riscontrato alcune irregolarità al corrente DPCM che hanno portato oltre alla contestazione di sanzioni amministrative, elevate nei confronti dei titolari, e anche alla temporanea chiusura di 5 attività.Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative, per violazione della normativa di contrasto alla diffusione epidemiologica nei confronti di 25 persone.In particolare, l’attività degli agenti si è concentrata nel centro storico di Sassari dove è stato chiuso ed apposti i sigilli ad un circolo gestito da un cittadino nigeriano, mentre a poca distanza, in Corso Vittorio Emanuele è stato chiuso un altro bar per assembramento eccessivo di avventori, gran parte di loro in stato di ebbrezza alcolica. Gli assembramenti di persone si sono registrati anche in via Torre Tonda, ove risultava quasi impossibile transitare per la presenza di numerosi tavolini sulla sede stradale ed avventori in numero superiore a quattro per tavolino. Anche in questa circostanza è stato chiuso un bar. La situazione non era migliore all’Emiciclo Garibaldi ed in via Lamarmora dove sono stati chiusi rispettivamente un bar ed un circolo. Infine, mentre in via Roma veniva sanzionato il proprietario di un’attività per una serata con karaoke sprovvista di autorizzazione, è stata soccorsa una ragazza minorenne in evidente stato di ebbrezza alcolica che è stata affidata ai genitori.