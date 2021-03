Avviate le attività del Coordinamento FIPE Confcommercio della Città di Sassari

Da questi incontri sono state stabilite le priorità di portare avanti l’interlocuzione avviata con l’Amministrazione comunale di Sassari per un progetto il più possibile condiviso con la Categoria e, contemporaneamente, avviare un dialogo con la Prefettura e le varie Forze dell’Ordine che veda coinvolto il Comparto dei Pubblici esercizi in un Piano di ordine pubblico nel quale i Titolari dei locali vorrebbero dare un loro contributo e non solo essere visti come causa del problema.













Il neocostituito Coordinamento FIPE Confcommercio, la Federazione leader delle imprese della ristorazione e dell’intrattenimento che raggruppa ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, aziende di catering e banqueting, pub, discoteche, ingrana la marcia con decisione ed avvia le sue attività.Guidano il Coordinamento FIPE Confcommercio della Città di Sassari gli imprenditori Giuseppe Marras, Antonio Paoni e Alberto Fois.Il Coordinamento, nato dalla assoluta necessità di creare una rappresentanza autorevole della Categoria che si interfacciasse con le Istituzioni in un momento così delicato per la vita imprenditoriale dei pubblici esercizi, ha già avuto un primo incontro ufficiale con l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Sassari, Nicola Lucchi Clemente.Con l’Assessore si è discusso del “Piano del suolo pubblico e dei dehors” che la Giunta sta per varare e si è, da ambo le parti, riconosciuta l’importanza del confronto diretto e continuo tra l’Amministrazione comunale e la Categoria dei Pubblici esercizi sassaresi.Infatti, il Comparto, per ovvie ragioni, è direttamente coinvolto e si ritiene possa dare un contributo alla realizzazione del Piano.Il Coordinamento cittadino FIPE Confcommercio ha immediatamente incontrato in più riunioni ristrette (tenutesi nel rispetto delle stringenti regole per il contenimento del Covid) diversi imprenditori del settore, i quali sono stati aggiornati sull’incontro con l’Assessore.La discussione si è poi allargata ed è emersa la necessità e la volontà evidente, espressa con chiarezza dai partecipanti, di “fare squadra” per superare il momento delicato.Nelle interlocuzioni è anche emersa l’evidente volontà da parte dei Titolari dei Pubblici esercizi di cercare il più possibile di compattare la Categoria perché i problemi e i progetti per una ripartenza sono davvero tanti.