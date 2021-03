Musica. Ploaghe, uscirà il 18 marzo il primo EP di Francesco Solinas in arte Yama

Ce ne aveva parlato già a Gennaio Francesco, in arte Yama, dell'uscita del suo primo EP, proprio quando fu nominato l'artista del mese per la rubrica dell' Eyesstudio productions di Sassari, l'etichetta discografica indipendente che si occupa di Rec Mix Master. Uscirà così il 18 marzo WINDIGO , un progetto interamente registrato all' Eyesstudio productions così come il video del primo estratto, realizzato dal regista Francesco Mura . L'EP contiene 7 tracce, di cui una già uscita qualche giorno fa, El mejor . "Questo lavoro nasce come una sorta di rivincita personale, ci racconta Francesco. Sono canzoni che mi rappresentano in modo completo e che parlano di me, del mio vissuto e dei miei obiettivi futuri". L'EP è interamente prodotto dal producer Sebastiano Deledda (Crxy) , che sin dal primo giorno lo ha affiancato con entusiasmo in questa avventura. Tre dei 7 brani sono frutto di collaborazioni con artisti del calibro di Matth in "Savoir-faire", Koshga in "Lascia stare" e infine Em-Five nel pezzo "Niente da perdere" di cui uscirà il video il 20 marzo. Francesco è molto determinato e ci racconta di aver imparato moltissimo dalle collaborazioni che ha potuto sperimentare in questo suo progetto e ci tiene a ringraziare sia gli artisti che gli sponsor che lo hanno aiutato in questo viaggio, tra i quali Ispirazione Sportiva.com Ambiente e Risorse . Ci sono ancora tanti progetti futuri da realizzare, ci anticipa Yama, tra cui una collaborazione con l'artista Bujumannu insieme all'amico deejay e producer di Ploaghe Luigi Pilo , e altri pezzi e progetti che usciranno a breve anche negli album e singoli di molti altri artisti. Potrete ascoltare i suoi pezzi su Yama Spotify e sul suo canale youtube THEONLYAMA Official e seguire il suo progetto sulla sua pagina Instagram _theonlyama