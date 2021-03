La Sardegna "amministrativa" prende forma: nascono le unioni di province

"L'unione di province è un grande successo per tutta l'Isola". E' questo, in sintesi, il pensiero di Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito democratico, in riferimento alla riforma sull'assetto territoriale sardo nell'ambito del testo unico degli enti locali e più in particolare all'approvazione dell'articolo sull'unione di province.



Oltre alle due Città metropolitane di Cagliari e Sassari, quindi, in Sardegna ci saranno altri due blocchi. In quello ad est potranno entrare a far parte le Province di Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra. Nell’altro, a sud-ovest, Oristano, Sulcis-Iglesiente e Medio Campidano. "È un grande traguardo dopo anni di lotte, una mia battaglia iniziata nel 2006 – spiega Deriu – quando elaborammo l'idea di una unione di province, cioè della scissione tra la natura politica della provincia e quella amministrativa. In modo che fosse possibile configurare un apparato amministrativo condiviso, in condominio".



Il consigliere dem fa chiarezza sugli obiettivi e i benefici dell'unione di province: "Ci sarà la possibilità di unire le forze in campo sia per quanto riguarda le risorse che il personale. Ma non solo, si potranno anche ottenere, come enti aggregati, maggiori finanziamenti. I due blocchi potranno progettare interventi nelle macro aree e soprattutto non finiranno per essere schiacciati dalle due Città metropolitane. Per il futuro della Sardegna – conclude Deriu – ritengo un passaggio fondamentale il fatto che le unioni di province possano dar vita a degli uffici comuni e ad una governance coordinata per relazionarsi con la Regione con pari efficacia rispetto agli altri due enti. Un modello più logico, più funzionale e più efficiente per tutto il territorio isolano"