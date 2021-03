AOU Sassari: accreditata la nuova emodinamica al SS Annunziata

“L’emergenza Covid ci ha impegnato e continua a impegnarci duramente, ma non ci ha fatto dimenticare chi soffre a causa di altre patologie. Continuiamo a lavorare per restituire al nostro sistema sanitario servizi moderni ed efficienti”.





Via libera della Regione all’accreditamento del nuovo laboratorio di Emodinamica dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il provvedimento, emanato oggi con determina dell’assessorato regionale della Sanità, autorizza formalmente l’attività della nuova Emodinamica per le prestazioni sanitarie erogate nella struttura complessa di Cardiologia clinica ed interventistica di cui fanno parte la Cardiologia, con tredici posti letto, e l’Unità Coronarica, con nove posti letto.Un accreditamento provvisorio di 10 mesi quello accordato dalla Regione alla struttura dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, che seguirà, secondo un preciso cronoprogramma, l’iter dei lavori di adeguamento ancora in corso.“Un passo importante – dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – per un potenziamento a lungo atteso dal territorio. Finalmente le nuove sale, dotate di attrezzature moderne, potranno entrare in funzione e dare ai cittadini l’assistenza e le cure migliori”.