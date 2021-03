Al Liceo “Paglietti” di Porto Torres le Olimpiadi di filosofia al femminile

Al Liceo “Paglietti” di Porto Torres anche quest’anno si gareggia con la filosofia. Ma è un’edizione speciale: sono in primo piano le filosofe, le donne protagoniste della storia del pensiero, pressoché ignorate dai manuali scolastici. La selezione di Istituto, che si è conclusa pochi giorni fa con la pubblicazione dei nomi dei vincitori, ha proposto quattro tracce ricavate dalle opere di alcune pensatrici: Hanna Arendt, Maria Zambrano, Simone Weil e Susan Schneider. Tutti i partecipanti hanno svolto il loro saggio filosofico con impegno, dimostrando interesse per l’argomento prescelto: la bellezza nella pittura, l’intelligenza artificiale, la dimensione pubblica della verità o il trascendente. In seguito alla valutazione della Commissione composta dalle docenti Aurora Bayslak, Maria Margherita Canu e Sara Strinna si sono classificati ai primi posti Giulia Bugiolacchi della 5 C Linguistico, Giorgia Grussu della 4 C Linguistico e Mario Cabitta della 4 A Scientifico. Sarà Giulia a partecipare alla selezione regionale in programma per il 31 marzo sulla piattaforma digitale di Philolympia. Insieme a lei la vincitrice della scorsa edizione Anna Ruggiu della 4 C Linguistico, che non ha avuto la possibilità di proseguire nelle fasi successive a causa dell’emergenza Covid. Per la sezione in lingua straniera accede alla selezione regionale Alice Rassu, anche lei della 4 C Linguistico, che ha svolto il saggio in lingua inglese. “È stata una sfida con me stessa - spiega la studentessa - all’inizio avevo paura ma grazie a questa prova ho avuto la possibilità di misurare le mie competenze”. Le Olimpiadi di filosofia sono organizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione con la Società Filosofica Italiana e sono inserite nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze. “Gli studenti del Liceo “Paglietti” - commenta il Dirigente Daniele Taras - aderiscono ogni anno alla competizione con l’entusiasmo che nasce dal volersi misurare con una competizione stimolante: analizzare il pensiero di un filosofo, prendere una posizione e difenderla con le armi della logica”. Per le tante studentesse è un incoraggiamento sapere che la filosofia può parlare anche con la voce delle donne.