Denunciati 2 sassaresi per aver realizzato video diffamatori nei confronti dell'On. Giorgia Meloni

All'identificazione degli indagati si è giunti anche attraverso attività internazionale di polizia giudiziaria che ha permesso di individuare l'utente del sito americano che ha caricato i video incriminati. Uno di essi, il più giovane, è risultato essere un grafico informatico. La perquisizione effettuata presso l'abitazione degli indagati ha fornito ulteriori elementi di riscontro a carico degli stessi e si è conclusa con il sequestro di dispositivi informatici. I nomi degli indagati risultano anche coinvolti in un'altra attività di indagine svolta dal personale della Polizia Postale di Sassari che li vede responsabili di diffamazione e minaccia a mezzo social network ai danni di un titolare di un locale di ristorazione del capoluogo turritano, nonché di diffamazione nei confronti del Quotidiano "La Nuova Sardegna", nella persona del Direttore pro- tempore.

























Il personale della Polizia Postale ha eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Sassari, un decreto di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di due soggetti, di anni 70 e 37, residenti nel Comune di Sassari, responsabili del reato di diffamazione per aver pubblicato online video ed immagini dal contenuto gravemente diffamatorio, attraverso la tecnica del deepfake, in danno dell’Onorevole Giorgia Meloni.La perquisizione è stata eseguita dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Sassari, all’esito delle complesse e sofisticate attività investigative avviate dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma in seguito alla denuncia presentata dalla parlamentare nel giugno dello scorso anno, in relazione alla pubblicazione, su un noto sito erotico statunitense, di video e foto artefatti nei quali viene mostrato il volto dell’Onorevole Meloni.