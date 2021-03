La Dinamo Banco di Sardegna testimonial della campagna “Redefining Insurance”dello sponsor DoubleS

La mission è affiancare il cliente nella scelta tra prodotti assicurativi specifici offerti dai market leader di settore e internazionalmente riconosciuti.















La Dinamo sarà il testimonial d’eccezione della nuova campagna pubblicitaria “Redefining Insurance” del gold sponsor DoubleS, il broker di assicurazione made in Sardegna legato al club dal 2018.La squadra allenata da coach Gianmarco Pozzecco sarà protagonista di uno spot pubblicitario, firmato dal regista olbiese Andrea Folino, a breve in rotazione nelle principali emittenti sportive nazionali, nel segno della condivisione dei valori comuni di queste due realtà e di una filosofia societaria che guarda con ambizione al futuro.Cosa differenzia una squadra sportiva da un'azienda? Semplicemente il campo in cui si opera, perché i principi sono quelli totalmente condivisi dalle due eccellenze isolane.In un significativo timeout coach Pozzecco carica i ragazzi e definisce gli obiettivi della sua squadra, parole chiave: ambizione e attenzione ai dettagli, requisiti fondamentali per assistere al meglio i clienti nella scelta dei migliori prodotti e offerte assicurative adatte alle loro esigenze di copertura. Ciò che ogni giorno DoubleS si ripromette di fare, affiancando i propri clienti nella migliore scelta possibile attraverso un attento lavoro di analisi del mercato e cura del cliente, il cui benessere rappresenta il centro di tutto il processo lavorativo.La regia è dell'olbiese Andrea Folino, già firma in passato dei video musicali di Salmo, Francesco Gabbani, Sfera Ebbasta, Baby K & Chiara Ferragni.La DoubleS Insurance Broker S.p.A. è una società di brokeraggio di assicurazioni operante a livello italiano e internazionale, che nasce dalla collaborazione di uno staff di professionisti che ha maturato un'esperienza trentennale nel settore assicurativo.L'azienda, attraverso un'attività fondata sulla consulenza indipendente, mira ad offrire ai clienti -privati, professionisti, aziende, Enti, casse di previdenza e pubbliche amministrazioni- un servizio di brokeraggio personalizzato al fine di individuare le soluzioni di protezione più adatte, oltre a fornire assistenza e tutela nei rapporti con le compagnie di assicurazioni.