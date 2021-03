Anas. Strada statale 131, avanzano i lavori di riqualificazione delle pavimentazioni a Siligo

Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” avanzano gli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni in entrambe le carreggiate, a Siligo, in provincia di Sassari.Gli interventi interessano un tratto di circa 7 km dove sono in corso restringimenti con deviazione del traffico lungo le corsie libere dal cantiere. La conclusione è prevista per la fine di aprile.I lavori fanno parte di un piano di manutenzione delle pavimentazioni che negli ultimi 4 anni ha riguardato il tratto nord della statale 131 con investimenti paria a circa 30 milioni di euro. Sono finalizzati all’innalzamento degli standard di sicurezza della statale e consistono nel risanamento profondo della pavimentazione, della posa dell’asfalto drenante e della realizzazione della nuova segnaletica orizzontale ad alta riflettenza.Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.