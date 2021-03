GAL Logudoro-Goceano, venerdì 19 un webinar per approfondire la creazione di un’esperienza turistica

Un’opportunità da non perdere in vista della prossima pubblicazione del bando del GAL, che rappresenta la tappa apicale del percorso partecipato che si concluderà nel mese di aprile 2021. Durante l’incontro sarà dato ampio spazio a domande e contributi dei partecipanti, e si raccoglieranno le preadesioni a uno o più Club di Prodotto. Il link per partecipare all’evento è https://fb.me/e/4Xv25j89W













Riprendono le l’attività legate al percorso di costituzione dei Club di Prodotto del GAL Logudoro-Goceano : venerdì 19 marzo, dalle 15 alle 17, sulla pagina facebook del GAL si terrà un seminario online per approfondire i metodi e gli strumenti di creazione di un’esperienza turistica.L’obiettivo dell’incontro è quello di trasmettere ai partecipanti gli strumenti operativi per individuare le potenzialità del territorio e quindi perfezionare e disegnare le proprie esperienze turistiche che entreranno a far parte dei Club di Prodotto del Logudoro-Goceano.L’appuntamento online sarà occasione per presentare agli operatori gli esempi di successo e rafforzare il quadro conoscitivo del percorso intrapreso durante gli incontri precedenti.Agli operatori saranno dunque forniti i dettagli di partecipazioni alle “Sessioni di confronto ristrette” (individuali o con un massimo di 3 operatori), su apposita piattaforma in modalità online, per affinare il percorso di conoscenza e di avvicinamento ai Club di Prodotto.