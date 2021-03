Coordinamento associazioni autismo "La Regione attivi un piano vaccinale per categorie vulnerabili"

SASSARI

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni delle associazioni Angsa Sassari APS, Angsa Sardegna APS e Diversamente ODV riguardo la mancata attivazione ad oggi da parte della Regione Sardegna di un piano regionale di vaccinazione per le categorie estremamente vulnerabili.





Le associazioni Angsa Sassari APS, Angsa Sardegna APS e Diversamente ODV esprimono profondo disappunto perché ancora non è stato attivato un piano regionale di vaccinazione per le categorie estremamente vulnerabili. Mentre in altre regioni della penisola le vaccinazioni delle persone fragili sono in una fase avanzata, nella nostra Regionela situazioneèanomalaperché gli utenti che ne avrebbero più bisogno e che dovrebberoessere vaccinati in via prioritaria, non solo stanno rimanendo indietro nelle immunizzazionima sembrano quasi “dimenticati”. E’ con determinazione che chiediamo a gran voce all’Assessorato regionale alla sanitàl’applicazioneimmediata delleultime “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” emanate dal Ministero della Saluteil 12 marzo scorsoche hanno aggiornato le categorie target prioritarie e le fasi della campagna vaccinale.Chiediamo con forza, considerati anche i notevoli ritardi, di dare priorità nella campagna di vaccinazioneadalcune categorie di cittadini portatori di disabilità gravi di tipofisico, sensoriale, intellettivo e psichico ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3e in particolare le persone con disturbo dello spettro autistico, i loro familiariconviventiecoloro che si prendono cura (caregiver)e che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto, genitori/tutori/affidataricosì come previsto dalle specifiche indicazioni nelletabelle1 e 2e individuatenella “Raccomandazioni ad interim”come Categoria 1.