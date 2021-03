Arredamento Contract: cosa significa e perché sceglierlo per il proprio locale

Cosa vogliamo comunicare ai nostri clienti e come possiamo definirlo apertamente?



Definire lo stile d’arredo di un locale, perché è importante

Trovare lo stile giusto significa anche scegliere il tipo d’arredo ideale per gli interni, e gli esterni, del proprio locale. Possiamo affidarci a una tipologia di mobili e finiture standard ma che saranno uguali ad altri locali, oppure optare per qualcosa creato su misura per noi, grazie all’arredamento contract.



Che cos’è l’arredamento contract

Un team di artigiani e project manager che si occuperanno di rendere unico e inimitabile il vostro locale attraverso la realizzazione di allestimenti pensati su misura per le vostre esigenze. Non dovete far altro che raccontar loro il vostro progetto e vedere prendere vita le vostre idee anche meglio di come le avevate soltanto immaginate.



Perché è meglio affidarsi a un tipo d’arredamento contract

Quanto è importante farsi ricordare non solo per quello che si offre ma per ciò che si è? Questa è una delle prime domande che chi vuole avviare un’attività nella ristorazione deve assolutamente farsi. Non è solo una questione di prodotto ma sono anche l’esperienze con il prodotto stesso che fanno il modo che un’attività venga ricordata dai clienti. È importante, che sia un bar, un ristorante o un pub, e la percezione che si avrà del locale non dipende solo dai prodotti e dal servizio, ma soprattutto da come si presenta.che più ci rappresenta è il primo passo fare. Dobbiamo, prima di tutto, stabilire il nostro mood, che tipo di locale siamo, cosa offriamo e che tipo di clientela ci rivolgiamo. Vogliamo che il nostro locale pulluli di famiglie, o di comitive? Preferiamo la tranquillità delle giovani coppie o ci rivolgiamo a professionisti e lavoratori che passano da noi per la pausa pranzo?Dopo aver definito chi siamo e a chi vogliamo rivolgerci, dobbiamo scegliere lo stile e il tipo d’arredo del nostro locale. Lo stile d’arredo ci aiuterà a trasmettere il nostro messaggio, ossia se siamo un locale moderno e attento alle esigenze dei più giovani, o se siamo un locale dallo stile più rustico e alla mano, adatto a comitive e famiglie, o ancora se vogliamo porci in un mercato nuovo ed essere riconosciuti come un locale d’eccezione, esclusivo e riservato a una clientela diversa dal solito.Per arredamento contract si intende non solo la semplice fornitura dei mobili e degli arredi, ma soprattutto lae lapensati, insieme ai committenti, per il proprio locale.Quando parliamo di questo tipo di servizio, dobbiamo, anche perché l’arredamento contract potrebbe essere una vera e propria opportunità per molti brand italiani, un modo per dar vita a una serie di servizi di cui non tutte le aziende di forniture potrebbero disporre. Un vantaggio per migliorare ciò che si offre creando soluzioni mirate e personalizzate per ogni cliente.Se volete provare l’arredamento contract per il vostro locale ma non conoscete nessuno che si occupi di questo servizio, allora segnatevi questo nome: Design Department Certo, potremmo acquistare prodotti, arredi e forniture esistenti, senza temere che i prodotti arrivino troppo tardi, o che non sia adatti al nostro locale, ma non c’è nulla da temere perché questi servizi sono puntuali, precisi e adatti a ogni tipo d’esigenza.Creare un arredo personalizzato con mobili pensati su misura per noi, dalla scelta dei materiali, le linee e i colori, ci garantirà un aspetto originale e inimitabile, che non troveremo in nessun altro locale perché sarà fatto apposta per noi.Ilstudierà il nostro locale, si confronterà con noi, ascolterà le nostre proposte e troverà insieme a noi la giusta soluzione che rispetti il nostro stile ma anche le reali esigenze, strutturali e di concept, degli ambienti, interni ed esterni, del locale.Ma cosa prevede un arredamento di tipo contract?● Laper il nostro locale in base al tipo d’arredo che vogliamo e allo stile. In un locale industrial punteremo su materiali solidi, duraturi e materici, come il ferro e il legno.● La, per esempio in un locale moderno preferiremo linee essenziali, un design minimal che grazie all’esperienza e all’estro degli artigiani si trasformerà in un arredo unico e fatto su misura per noi.● Mobili, scaffali, sedute, tavoli e bancone adatti agli spazi e allo stile del locale. Per esempio tavoli quadrati e non molto grandi per locali moderni, una consolle su misura per gli ambienti esterni, o una madia ben strutturata per un locale più classico.Ovviamente la scelta del tipo d’arredo e degli elementi giusti verranno definiti insieme al general contractor e all’un’altra figura chiave in questo tipo di servizio che si occuperà principalmente di progetti legati al design d'interni.