Allarme "tsunami" questa notte a Teulada: per fortuna nessun evento

Questa notte, a causa del terremoto di magnitudo 6.0 registrato al largo della costa algerina, è stato diramato un 'allerta tsunami' per le coste di Teulada. È stata mobilitata la struttura della Protezione civile regionale, che è rimasta in costante contatto con la struttura nazionale.

"Fortunatamente non è accaduto nulla - ha sottolineato l'assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, con delega alla Protezione civile - C’è stato un innalzamento minimo che non ha comportato alcun danno, ma abbiamo monitorato costantemente l'evento e la situazione dalla sala operativa regionale".