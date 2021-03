Alghero ospita la comunità degli educatori ambientali della rete WEEC

La rete WEEC è una comunità mondiale di educatori ambientali nata nel 2003 con migliaia di aderenti in tutto il mondo, tra istituzioni scientifiche, enti e singole personalità. Dal 2003 ha organizzato 10 Congressi mondiali in tutti i continenti del globo.La Rete WEEC Italia partecipa con un evento a staffetta alle iniziative di "All4Climate-Italy2021", il calendario di appuntamenti che avranno luogo in tutta Italia nell'anno che vede il nostro paese nel ruolo di coordinatore della Cop26 sul clima.Il programma di iniziative è promosso dal Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici Connect4cliamte della Banca Mondiale, assieme alla Regione Lombardia e al Comune di Milano e nasce in vista della 26° Conferenza delle Parti (COP26) della Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), che si terrà a Glasgow nel mese di novembre 2021.L'Italia ospiterà dunque a Milano, dal 28 settembre al 2 ottobre, la riunione ministeriale preparatoria (Pre-Cop) e l'evento internazionale dedicato ai giovani "Youth4Climate2021: Driving Ambition.La proposta della Rete WEEC consiste in una staffetta per il clima: un evento che riesce a mettere in evidenza le specifiche competenze educative dei membri della rete e il suo forte radicamento nel territorio nazionale. La staffetta comprende 26 eventi disseminati in 14 regioni italiane: momenti formativi, tavole rotonde, convegni, contest, mostre, dibattiti ed incontri per la presentazione di progetti pilota/buone pratiche/casi studio in materia di educazione ai cambiamenti climatici, volti a favorire una progressiva introduzione di tali argomenti nei programmi scolastici di ogni ordine e grado e nell'educazione in tutte le età della vita.La tappa in Sardegna passa per il Comune di Alghero, Ufficio Programmazione, che ha accolto l'invito dell'APS Anemone per un web in air dal titolo: le nature based solution come risposta adattativa ai mutamenti climatici per la protezione del territorio e dei suoi abitanti.L'evento sarà un'occasione per rafforzare le relazioni e le informazioni in merito alle politiche di sostenibilità operate nel territorio del bacino imbrifero del Calich.Il Comune di Alghero, la Città di Sassari e il Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design dell'Università degli Studi di Sassari presenteranno i risultati ottenuti grazie a due progetti di cooperazione internazionale INTEREG IT FR Marittimo 2014-2020 Adapt (Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero) e Retralags (Rete transfrontaliere delle lagune, dei laghi e degli stagni) e le attività di co-progettazione con la popolazione del quartiere della Pietraia di Alghero. L'APS Anemone racconterà l'attività di educazione ambientale su cambiamenti climatici e mare realizzata all'interno del progetto "l'escola de Anemone" per la valorizzazione del Catalano di Alghero.L'evento sarà trasmesso dalle ore 15:00 di lunedì 22 marzo 2021 dalle pagine facebook di:Comune di AlgheroWEEC Italia ( https://www.facebook.com/WEECEducazioneSostenibile Associazione di Promozione Sociale Anemone esul canale Youtube