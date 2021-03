La moda di Ellesse: storia di come un piccolo progetto può diventare un marchio grande

Sul finire degli anni '50, a Perugia il nome dei Servadio lo conoscevano tutti. Questi erano una famiglia altolocata, molto importante per via della loro attività sartoriale di enormi dimensioni. Realizzavano soltanto abiti di grande pregio che venivano acquistati da gente ricca e facoltosa, persone che potevano certamente permettersi di vestire tessuti raffinati ed eleganti. Il rampollo della famiglia, Leonardo, aveva però altri progetti. Avendo studiato Economia e Commercio all'università, nonostante lavorasse come sarto per suo padre, Leonardo Servadio possedeva fiuto per gli affari e sapeva bene come costruire un progetto da zero portandolo al successo.Ma prima di continuare a parlare della storia di questo affascinante brand vogliamo sottolineare un aspetto importante:chi vuole sperimentare i capi di questo importante brand non ha bisogno di trovare un negozio fisico Elllesse, visto che non è facile con l’emergenza sanitaria in corso.Grazie a Malkutha Store, shop on line di abbigliamento on line per uomo e ragazzo, ora è possibile. Ti basterà entrare sul sito per accorgerti di questo. Come puoi vedere dai capi presenti sul sito online Malkutha Store, Ellesse propone una moda Uomo fashion giovanile , al passo con i tempi streetwear di oggi e che quindi è molto apprezzata per la sua freschezza e il suo stile.Chi si collega quindi sul Malkutha Shop, ci riferiamo agli uomini e ai ragazzi, avrà spalancato e a sua disposizione, un mondo molto ricco e affascinante dovrà sbizzarrirsi tra tanti capi di abbigliamento maschile e accessori e potrà ordinarli e averli senza fatica a casa sua e con grande soddisfazione.Tornando alla storia di Ellesse quello che questo giovanotto, Leonardo, nato nel '25 desiderava era riuscire ad aprire un' azienda tutta sua, un'attività per la produzione di pantaloni casual e sportivi da scii. Stiamo naturalmente parlando di pantaloni realizzati con i migliori tessuti in commercio e abilmente, come se si stesse parlando di abiti eleganti per le grandi serate. Eppure il concept principale dell'azienda di Leonardo era che questi indumenti dovevano avere una grandissima vestibilità: chiunque avrebbe potuto acquistarli, non soltanto chi non era ricco, ma anche coloro che rientravano nelle categorie delle taglie forte e molto forte (per cui in genere, all'epoca, si trovava poco o niente che non fosse cucito ad hoc).Inizialmente, l'azienda fu SEGI, ma presto cambiò il suo nome con ELLESSE (la crasi delle due iniziali di Leonardo Servadio). I dipendenti passarono da una decina a circa duecento in meno di cinque anni e il brand cominciò a conquistarsi una fetta di mercato talmente grande che ebbe un enorme successo pure all'Estero. E dire che i soldi per aprirla venivano da un primo investimento da parte della società della famiglia Servadio che il padre, Gaetano, non ha mai concesso e che Leonardo ha dovuto farsi da solo, prendendo i soldi "in prestito". Questo perché spesso si fa fatica a credere che un'idea totalmente nuova possa farcela e diventare qualcosa di più grande. Le cose innovative come la moda a portata di tutti possono spaventare i tradizionalisti. Alla luce dei fatti odierni, ossia del XXI secolo che ha premiato il fast fashion di qualità promuovendo le multinazionali che lo producono al rango di grandi griffe, sappiamo che puntare sulla massa è sempre la direzione migliore, soprattutto quando si fa con professionalità e mettendo qualità in tutti quanti i capi, pure quelli meno costosi.